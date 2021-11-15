Денисова: За время перемирия в тюрьмы ОРДЛО попали 70 человек

За период перемирия с июля 2020 года в тюрьмы группировок «Л-ДНР» попали 70 человек. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью телеканалу «Дом».



Она отметила, что речь идет о тех, кто были взяты в плен, или «осуждены» за «шпионаж» в отношении Украины.



«За период войны — это 301 гражданин Украины. Из них 30 женщин, 44 военнослужащих. Надо сказать, уже год и три месяца как действуют договоренности о режиме тишины (вступили в силу 27 июля 2020 года, — Ред.), две стороны договорились в Минске, что не стреляют. За этот период перемирия список граждан Украины, которые попали в тюрьмы [в ОРДЛО], увеличился на 70 человек», — сказала Денисова.



По ее словам, этот процесс продолжается, и боевики постоянно кого-то забирают, потом выпускают и снова забирают.



«При этом мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с которыми у нас нет связи. Мы предполагаем, что они там находятся. Потому что один раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз — не подтвердят», — говорит омбудсвумен.



Она напомнила, что 258 украинцев числятся в списках пропавших без вести, есть комиссия по поиску пропавших, которая создана Кабинетом министров Украины. Но комиссия не работает, потому что нет доступа к той оккупированной территории.



«На сегодняшний день РФ, оккупационные власти этих территорий придумывают разные причины, чтобы игнорировать процесс переговоров по поводу возвращения или обмена "всех на всех". Ничего не происходит абсолютно. Последний обмен был весной 2020 года. И больше ничего не произошло», — констатировала Людмила Денисова.