Умер от ножевых ранений: Денисова сообщила подробности смерти пленного в колонии «ДНР»

Незаконно удерживаемый в Макеевской исправительной колонии №32 группировки «ДНР» 37-летний Руслан Макарец умер от нанесенных ему ножевых ранений. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Смерть Русла Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений. Руслан был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После чего он был незаконно приговорен так называемым "Верховным судом ДНР" к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб"», — написала Денисова в Facebook.



Она отметила, что украинские власти пытались освободить Руслана из плена, однако процесс освобождения не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей Россией.



«Прошу главу миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую исправительную колонию №32 с целью проверки обстоятельств гибели украинского гражданина и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц», — добавила омбудсвумен.

Советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева сообщила, что в колонии группировки «ДНР» в оккупированной Макеевке скончался пленный Руслан Макарец, которого приговорили за «шпионаж».



По информации «МГБ ДНР», житель Горловки Руслан Макарец с февраля 2017 года по май 2018 года проходил службу в инженерно-саперной роте одной из частей «народной милиции ДНР» в должности водителя. После увольнения, в августе 2018 года, Макарец выехал на подконтрольную Украине территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома». Там якобы он был завербован украинской спецслужбой.



В марте 2019 года Макарец вернулся ОРДО и был задержан «МГБ». В апреле того же года «Верховный суд ДНР» приговорил его к 13 годам колонии за «госизмену».