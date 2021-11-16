В Донецке СНИЛС теперь выдают только при получении российского паспорта

В группировке «ДНР» подтвердили, что с 15 ноября подать документы на оформление СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) и регистрацию на российском портале «Госуслуги» можно будет только вместе с документами на российский паспорт.



В органах, которые принимают документы на получение российского паспорта и так называемого «паспорта ДНР», посчитали, что все желающие, имеющие российское гражданство, уже воспользовались этой услугой и сейчас спрос заметно упал.



С 15 ноября «ДНР» прекратила принимать документы на получение СНИЛС и регистрацию на портале «Госуслуг» от жителей отдельных районов Донецкой области, имеющих российское гражданство. При этом для людей, которые подают документы на российский паспорт, такая услуга по-прежнему доступна.

С 22 июня подконтрольные РФ «ДНР» и «ЛНР» упростили процедуру оформления СНИЛС для местных жителей с российскими паспортами. СНИЛС был нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого было организовано онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ в сентябре.