Группировки «Л-ДНР» упростили для жителей подконтрольных им территорий оформление российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) России.



Об этом говорится в обнародованных сегодня синхронных заявлениях глав «ЛНР» и «ДНР» Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.



В частности, Пасечник утверждает, что на сегодняшний день более 250 тысяч жителей ОРЛО уже стали гражданами Российской Федерации, а «ключевыми элементами реализации прав российских граждан» является необходимость оформления СНИЛС и регистрации на Едином портале госуслуг.



«Наличие СНИЛС важно не только государству, но и самому гражданину для оформления пенсии, ряда социальных льгот и гарантий, возможности трудоустройства, а также позволяет реализовать свое конституционное право на участие в российских выборах», – заявил он.



Аналогично завуалировал за социальными вопросами потребность обеспечить голосование жителей ОРДО на российских выборах и глава «ДНР» Денис Пушилин. Он также подчеркнул, что «интеграционные процессы между Донбассом и Россией усиливаются, жители республики все активнее вовлекаются в политическую и общественную жизнь Российской Федерации».



Главы группировок сообщили об одинаковых изменениях процедуры получения СНИЛС и регистрации на ЕПГУ. Они уверяют, что теперь подача соответствующих заявлений будет организована в отделениях «миграционных служб» «МВД ДНР» и «МВД ЛНР» без необходимости выезда на территорию России.



Кроме того, подача заявлений для оформления СНИЛС и регистрации на ЕПГУ жителями ОРДЛО будет возможна при получении российского паспорта в Ростовской области – в соответствующих пунктах МВД, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.



В избиркоме Ростовской области сообщили, что жители подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территорий, получившие российские паспорта, смогут прийти на участки очно, а также принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Ростовской области. Регион вошел в число семи областей России, где будет проводиться дистанционное электронное голосование.



В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.