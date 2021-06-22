Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму

Обновлено
22 июня 2021, 14:16

«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму

Группировки «Л-ДНР» упростили для жителей подконтрольных им территорий оформление российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) России.

Об этом говорится в обнародованных сегодня синхронных заявлениях глав «ЛНР» и «ДНР» Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

В частности, Пасечник утверждает, что на сегодняшний день более 250 тысяч жителей ОРЛО уже стали гражданами Российской Федерации, а «ключевыми элементами реализации прав российских граждан» является необходимость оформления СНИЛС и регистрации на Едином портале госуслуг.

«Наличие СНИЛС важно не только государству, но и самому гражданину для оформления пенсии, ряда социальных льгот и гарантий, возможности трудоустройства, а также позволяет реализовать свое конституционное право на участие в российских выборах», – заявил он.

Аналогично завуалировал за социальными вопросами потребность обеспечить голосование жителей ОРДО на российских выборах и глава «ДНР» Денис Пушилин. Он также подчеркнул, что «интеграционные процессы между Донбассом и Россией усиливаются, жители республики все активнее вовлекаются в политическую и общественную жизнь Российской Федерации».

Главы группировок сообщили об одинаковых изменениях процедуры получения СНИЛС и регистрации на ЕПГУ. Они уверяют, что теперь подача соответствующих заявлений будет организована в отделениях «миграционных служб» «МВД ДНР» и «МВД ЛНР» без необходимости выезда на территорию России.

Кроме того, подача заявлений для оформления СНИЛС и регистрации на ЕПГУ жителями ОРДЛО будет возможна при получении российского паспорта в Ростовской области – в соответствующих пунктах МВД, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Читайте также:

Бывший «премьер ДНР» вошел в число победителей праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.

В избиркоме Ростовской области сообщили, что жители подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территорий, получившие российские паспорта, смогут прийти на участки очно, а также принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Ростовской области. Регион вошел в число семи областей России, где будет проводиться дистанционное электронное голосование.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

Еще по теме

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Выборы российское гражданство

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:24
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
14:16
«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму
10:45
ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО
22:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 июня
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
23:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
16:25
ОБСЕ не смогла запустить беспилотник на Донетчине из-за глушения
15:26
«ДНР»: За сутки зарегистрировано более 240 новых случаев заболевания COVID-19
все новости
16:24
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
16:23
Чехия стала лидером ЕС по привлечению к ответственности боевиков «Л-ДНР»
15:57
Через минные поля: На Луганщине «дельцы» переправляли товар в обход КПВВ «Станица Луганская»
15:38
В мэрии Мариуполя оценили идею построить крематорий
15:18
Из-за ослаблений на КПВВ может произойти вспышка коронавируса «Дельта» в восточных регионах – НАН Украины
14:38
Переселенцам: Ощадбанк продлил действие просроченных карт ВПЛ до 1 сентября
14:16
«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму
14:08
Каналы Ахметова покажут цикл программ о деолигархизации
13:49
В России предупредили студентов о необходимости привиться от коронавируса до середины июля
13:21
«Дискриминация неминуема»: Песков – о россиянах, непривитых от COVID-19
13:08
«Шахтер» купил бразильского защитника Марлона
12:44
Путин раскритиковал расширение НАТО на восток в своей статье о Второй мировой войне
12:43
В штабе ООС прокомментировали гибель боевиков возле Лозового
12:22
На Луганщине выявили три новых случая коронавируса за сутки
12:05
Ежегодный скрининг и льготы для здоровых: Минздрав запускает электронный кабинет пациента
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция