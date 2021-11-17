Более 18 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 16 ноября, в Украине выявили 18 668 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 360 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 20 211 пациентов, умерли 769 человек. Вчера госпитализировали 4 468 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 263 417 человек. Из них выздоровели 2 684 584 пациента, а умерли 78 754 человека.



Кроме того, вчера 294 855 человек вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании вакцинировался 12 445 581 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 12 445 579 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 9 068 241 человек. Всего проведено 21 513 820 прививок.