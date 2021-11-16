За понедельник, 15 ноября, в Украине выявили 16 308 новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 506 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 21 914 пациентов. Умерли 838 человек, что стало новым суточным рекордом смертности.



Вчера госпитализировали 2 264 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 244 749 человек. Из них выздоровели 2 664 373 пациентов, а умерли 77 985 человек.



Кроме того, вчера 268 088 человек вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании вакцинировались 12 331 552 человека. Из них получили одну дозу вакцины — 12 331 550 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 8 887 415 человека. Всего проведено 21 218 965 прививок.



Предыдущий суточный рекорд смертности от коронавируса зафиксировали в Украине неделю назад — 8 ноября.