Вчера на Донбассе боевики много стреляли из запрещенного оружия

Во вторник, 16 ноября, украинские военные зафиксировали на Донбассе 13 нарушений режима прекращения огня. Из них 6 были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как сообщалось, в результате обстрелов был ранен один военнослужащий. Об этом передает штаб операции Объединенных сил (ООС).



В штабе ООС подчеркнули, что раненый военнослужащий находится в военном госпитале в удовлетворительном состоянии здоровья.



Под огонь попали Марьинка, Причепиловка, Новотошковское, Травневое, Новоалександровка, Новозвановка, Муратово, Попасная и Пески. Незаконные вооруженные формирования стреляли из минометов калибров 82 мм, 120 мм, 122 мм и 152 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия.



Утром, 17 ноября под обстрел из минометов калибра 120 мм попало Невельское.

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Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что их позиции попали под обстрел в районе Лозового, Коминтерново, Верхнеторецкого, Гольмовского и на окраинах Донецка. Там также заявляют о стрельбе из крупнокалиберного вооружения.