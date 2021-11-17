Поселок на Донетчине второй раз за неделю попал под обстрел, есть разрушения

В ночь на 17 ноября поселок Невельское в Донецкой области был обстрелян. Это уже второй обстрел села за неделю. Никто из жителей не пострадал, но повреждены семь домов, сообщает полиция Донецкой области.

В Донецкой области снова обстрелян поселок Невельское

«Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 2:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям», – говорится в сообщении.

В Донецкой области снова обстрелян поселок Невельское

В полиции отметили, что по состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены.

В Донецкой области снова обстрелян поселок Невельское

Как сообщалось, в воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского были повреждены 9 домов.



Во вторник, 16 ноября, украинские военные зафиксировали на Донбассе 13 нарушений режима прекращения огня. Из них 6 были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.