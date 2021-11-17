Лавров раскритиковал заявление Франции и Германии о последствиях нападения РФ на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство совместным заявлением глав МИД Франции и Германии.



Заявление было выпущено 15 ноября после встречи глав МИД Франции и Германии с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе. В частности, на фоне передвижения российских войск у границы Украины, звучит предостережение к РФ, что любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины «будет иметь ужасные последствия».



На сегодняшней пресс-коференции в Москве Лавров заявил, что главы МИД Франции и Германии «выпустили свое заявление, в котором опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева».



Он считает, что власти Украины «взяли курс на подрыв» Минских договоренностей и «саботаж всего того, что они обязались выполнить». Глава МИД РФ назвал «очевидным фактом», что Киев пользуется «откровенным попустительством своим покровителей и в Берлине, и в Париже, и в Брюсселе».



Российскую угрозу Лавров назвал «страшилками», которыми Украина якобы хочет отвлечь внимание от срыва выполнения Минских соглашений.

Сегодня ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что совместное заявление коллег из Франции и Германии было «беспрецедентно четким и жестким в отношении России». По словам министра, французские и немецкие партнеры дали понять России, что новые агрессивные действия будут иметь последствия.