Более 20 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки. Умерли 752 человека

За среду, 17 ноября, в Украине выявили 20 591 новый случай заражения коронавирусом, что на 1 923 случая больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 19 633 пациента, умерли 752 человека. Вчера госпитализировали 3 907 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 284 008 человек. Из них выздоровели 2 704 217 пациентов, а умерли 79 506 человек.



Кроме того, вчера вакцинировались 297 832 человека.



С начала прививочной кампании вакцинировался 12 554 335 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 12 554 333 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 9 257 319 человек. Всего проведено 21 811 652 прививок.