Тысяча за вакцинацию: Премьер рассказал, на какую карту перечислят деньги

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства рассказал некоторые детали программы выдачи 1 тысячи гривен вакцинированным от коронавируса украинцам.



Так, деньги будут выплачены на виртуальные платежные карточки через приложение «Дія». На это в 2021 году будет предусмотрено 3 миллиарда гривен и столько же — на следующий год с возможностью расширения финансирования.



Шмыгаль уточнил, что это отдельная программа из общего фонда бюджета. Он отметил, что указанные выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий.



По словам премьера, около 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего.



Ранее раздачу тысячи гривен за прохождение полного курса вакцинации от ковида анонсировал президент Владимир Зеленский.



Полученные деньги можно будет потратить на покупку:

абонемента в спортзал;

билетов в кинотеатр, театр, музей, на концерт или выставку;

билета на поезд или самолет для путешествий внутри страны.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что деньги получат как вакцинированные до 19 декабря, так и после этой даты.



