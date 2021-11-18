Минреинтеграции: Более 800 тысяч жителей ОРДЛО получили украинские биометрические паспорта

Украинские биометрические паспорта получили более 800 тысяч жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Снавер Сейтхалилев, передает «Дом».



«Такая статистика есть, мы регулярно обновляем данные из Государственной миграционной службы. Мы можем говорить о более 800 тысяч наших граждан из Крыма и с востока, которые получили биометрический паспорт и имеют место прописки на временно оккупированной территории. Это данные за последние пять лет», — сообщил Сейтхалилев.



По его словам, эта динамика постоянно растет, и получение украинских документов — это одна из главных причин, по которой люди из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей приезжают на подконтрольные территории.



«Мы регулярно проводим такую аналитику, за чем едут люди. Как правило, на первых местах это получение и оформление документов, паспорта, заграничного паспорта, вклейка фотографии. Дальше по Крыму идет статистика, в основном, по получению медицинских услуг, оформлению документов и так далее. По востоку также есть статистика по оформлению транспортных средств. То есть очень широкий спектр вопросов», — отметил замминистра.