Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава ГУР отрицает, что Ермак мог вмешаться в спецоперацию по «вагнеровцам»

19 ноября 2021, 09:15

Глава ГУР отрицает, что Ермак мог вмешаться в спецоперацию по «вагнеровцам»

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отрицает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак мог вмешаться в проведение спецоперации по делу «вагнеровцев».

Об этом Буданов заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Я с полной ответственностью могу вам сказать, что согласно закону о разведке, господин руководитель Офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение любого специального мероприятия. Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушать при проведении подобных акций это должностное лицо», — сказал начальник ГУР МОУ, отвечая на вопрос, мог ли глава Офиса президента Ермак влиять на ход проведения спецоперации.

Также Буданов прокомментировал публикацию журналисткой Яниной Соколовой документов по спецоперации. Глава ГУР МОУ не стал подтверждать или опровергать подлинность документов.

«Все документы все желающие могли передать Временной следственной комиссии, которая этим занималась. Временная следственная комиссия имела открытую часть и закрытую часть. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель Главного управления разведки господин [Василий] Бурба, предоставляли свои материалы, свои показания. Все, что они хотели, они туда предоставили. Что за материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверное, этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, что именно и кто куда слил, что показал или зачем дезинформируют общество», — сказал Буданов.

Он также заявил о недопустимости того, что дело о «вагнеровцах» выносится в медиа-пространство, поскольку закрытая информация не может быть доступна всем.

«Я, как кадровый офицер спецслужбы, считаю нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде. Если кто-то может сказать, что это ошибка, скажите страну, в которой вы можете показать подобное расследование. Эти вещи никогда не выходят в публичное поле», — подчеркнул Буданов.

17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала результаты расследования о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе.

В материале говорится, что первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 «вагнеровцев» на территорию Венгрии под предлогом работы в новой ЧВК. Там их должны были задержать, экстрадировать в Украину и судить.

Однако потом разработали другой, более амбициозный план. Рекрутированные разведчиками «вагнеровцы» должны были оказаться в Украине в результате принудительной посадки из-за угрозы взрыва на борту самолета, следовавшего из Минска в Стамбул.

За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за операцию, Василий Бурба из ГУР МОУ и Руслан Баранецкий из СБУ, прибыли в Офис президента, они намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, президент Владимир Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю.

Еще по теме

Люди
Андрей Ермак Кирилл Буданов Василий Бурба

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
19:26
В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей
17:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 19 ноября: правила пересечения
15:28
«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое
13:07
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса
12:57
«ЛНР» назвала количество доз вакцины от ковида, которое получит из РФ
10:48
«ДНР»: Еще 1207 заболевших ковидом и 59 умерших
10:10
СБУ: Руководитель шахты на ГП «Волыньуголь» платил налоги в «ЛНР»
09:48
«ДНР» возобновит очные занятия в школах и вузах с 22 ноября
09:18
«ЛНР»: 84 заболевших и 13 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября
20:13
Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО
все новости
11:55
Миграционный кризис: Глава МВД допустил применение оружия на границе Украины
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:29
Глава МВД призвал выделить 17 миллиардов гривен на укрепление границы с РФ и Беларусью
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:43
Концентрация российских войск у границы: Украинская разведка прогнозирует пик в конце января
10:37
В Луганской области еще 280 человек заболели ковидом
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
09:26
«ДНР»: От ковида за сутки умерли 70 человек
09:16
В Белом доме тоже не знают, когда Байден и Путин снова встретятся
09:15
Глава ГУР отрицает, что Ермак мог вмешаться в спецоперацию по «вагнеровцам»
09:06
В Донецкой области – более тысячи новых заражений ковидом
08:50
Вчера под обстрел попали четыре населенных пункта на Донбассе
08:17
В Украине зафиксировали 80 тысяч умерших от коронавируса за все время пандемии
22:51
Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов
22:40
У Путина не исключают встречу с Байденом до конца года, но сроков нет
все новости
ВИДЕО
Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов
18 ноября, 22:51
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция