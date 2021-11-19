Глава ГУР отрицает, что Ермак мог вмешаться в спецоперацию по «вагнеровцам»

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отрицает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак мог вмешаться в проведение спецоперации по делу «вагнеровцев».



Об этом Буданов заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».



«Я с полной ответственностью могу вам сказать, что согласно закону о разведке, господин руководитель Офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение любого специального мероприятия. Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушать при проведении подобных акций это должностное лицо», — сказал начальник ГУР МОУ, отвечая на вопрос, мог ли глава Офиса президента Ермак влиять на ход проведения спецоперации.



Также Буданов прокомментировал публикацию журналисткой Яниной Соколовой документов по спецоперации. Глава ГУР МОУ не стал подтверждать или опровергать подлинность документов.



«Все документы все желающие могли передать Временной следственной комиссии, которая этим занималась. Временная следственная комиссия имела открытую часть и закрытую часть. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель Главного управления разведки господин [Василий] Бурба, предоставляли свои материалы, свои показания. Все, что они хотели, они туда предоставили. Что за материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверное, этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, что именно и кто куда слил, что показал или зачем дезинформируют общество», — сказал Буданов.



Он также заявил о недопустимости того, что дело о «вагнеровцах» выносится в медиа-пространство, поскольку закрытая информация не может быть доступна всем.



«Я, как кадровый офицер спецслужбы, считаю нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде. Если кто-то может сказать, что это ошибка, скажите страну, в которой вы можете показать подобное расследование. Эти вещи никогда не выходят в публичное поле», — подчеркнул Буданов.

17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала результаты расследования о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе.



В материале говорится, что первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 «вагнеровцев» на территорию Венгрии под предлогом работы в новой ЧВК. Там их должны были задержать, экстрадировать в Украину и судить.



Однако потом разработали другой, более амбициозный план. Рекрутированные разведчиками «вагнеровцы» должны были оказаться в Украине в результате принудительной посадки из-за угрозы взрыва на борту самолета, следовавшего из Минска в Стамбул.



За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за операцию, Василий Бурба из ГУР МОУ и Руслан Баранецкий из СБУ, прибыли в Офис президента, они намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, президент Владимир Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.



По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю.