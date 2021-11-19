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Миграционный кризис: Глава МВД допустил применение оружия на границе Украины

19 ноября 2021, 11:55

Миграционный кризис: Глава МВД допустил применение оружия на границе Украины

Украинские пограничники и правоохранители смогут применять все предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие, в случае угроз их жизни.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время выступления в Верховной Раде, комментируя миграционный кризис на белорусско-польской границе.

По его словам, Украина будет применять тактику эшелонного прикрытия государственной границы.

«Так, первый состав эшелона будет без оружия — только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угроз жизни и здоровью пограничникам и правоохранителям мы будем применять все предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие», — сказал Монастырский.

Он также подчеркнул, что нет цели «поставить пограничников вдоль 1084 километра государственной границы, «а определить базовые точки формирования резерва, которые должны достичь критических точек государственной границы, на протяжении от 30 до 60 минут».

Глава МВД объяснил, что это то нормативное время, за которое после получения оперативной информации от разведывательных органов должны быть переброшены необходимые силы и средства.

Также Монастырский призвал Верховную Раду предусмотреть в бюджете на 2022 год около 17 миллиардов гривен на обустройство границы на участках с Россией и Беларусью.

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