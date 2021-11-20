Мэр Мариуполя рассказал, когда вакцинированные пенсионеры получат продуктовые корзины

Жители Мариуполя старше 70 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, начнут получать продуктовые корзины в середине декабря. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает пресс-служба горсовета.



Ранее мэр объявил о выдаче продуктовых корзин людям пожилого возраста, которые вакцинируются от коронавируса. Городская власть надеется таким образом стимулировать пожилых людей вакцинироваться.



«Это благодарность за ответственную и сознательную позицию наших родителей, дедушек и бабушек. Ведь именно они находятся в зоне риска. Я хочу, чтобы новогодние праздники мариупольские семьи встретили в полном составе. Чтобы мы вернулись к привычной жизни. Так и будет, но для этого нужно защитить себя, нужно вакцинироваться», — подчеркнул Бойченко.



По его словам, наборы будут состоять из наиболее необходимых продуктов — макаронных изделий, круп, сладостей, чая.



«Пенсионеры, которые сделают вторую вакцинную дозу после середины декабря, получат наборы позже», — добавил мэр.



По данным горсовета, в Мариуполе всего около 7% людей пенсионного возраста сделали две прививки от коронавируса.

С 15 ноября в Мариуполе отменили бесплатный проезд для невакцинированных пенсионеров в городском транспорте.