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Выплата пенсионных долгов переселенцам и жителям ОРДЛО: Правозащитники пояснили нюансы

20 ноября 2021, 20:04

Выплата пенсионных долгов переселенцам и жителям ОРДЛО: Правозащитники пояснили нюансы

Постановление Кабмина от 10.11.2021 № 1165 о порядке выплаты пенсионных долгов отдельным лицам, пострадавшим от конфликта, 12 ноября вступило в силу. Но в нем есть ряд важных нюансов и подводных камней, пишет «Юридический советник для переселенцев».

Правозащитники напомнили, что согласно постановлению, пенсионную задолженность смогут получить:

  • внутренне перемещенные лица;
  • лица, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории;
  • лица, которым не была выплачена недополученная пенсия в связи со смертью пенсионера из числа ВПЛ и лиц, проживавших на временно оккупированной территории Украины и не взятых на учет как ВПЛ.

Процедура выплаты пенсионной задолженности предусматривает, что пенсионные выплаты за истекший период, в том числе начисленные во исполнение вступивших в законную силу решений суда, будут проводиться по отдельной программе, предусмотренной в бюджете ПФУ, за счет средств государственного бюджета Украины на соответствующий год.

«Учет сумм пенсионных выплат за истекший период будут осуществлять по-прежнему территориальные органы ПФУ, в которых лица состоят на учете как получатели пенсий, на основании решений о возобновлении выплаты пенсий, а также о выплате недополученной пенсии», — отмечает «Юридический советник для переселенцев».

Выплата пенсионных долгов будет производиться частями получателям, которые включены в перечень по состоянию на 1 января соответствующего года. Ежемесячно будут выплачивать средства в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, действующего на 1 января календарного года, в котором осуществляется пенсионная выплата, но не больше суммы задолженности.

Правозащитники поясняют, учитывая, что выплата пенсионной задолженности должна производиться за счет средств государственного бюджета Украины на соответствующий год, ожидать ее в этом году не стоит: денег на эти цели в бюджете заложено не было. В лучшем случае выплата пенсии за прошедшие периоды может начаться в 2022 году.

Однако есть и ряд подводных камней, в частности, наличие достаточного финансирования бюджетной программы, по которой будут производиться выплаты.

«Так, при отсутствии средств выплату будут производить в сумме, определяемой пропорционально выделенным на пенсионные выплаты за истекший период бюджетным назначениям, или она не будет производиться вообще, если программа не будет профинансирована», — сообщают правозащитники.

Они пояснили, кому не стоит надеяться на выплату долгов. По их словам, нередки случаи, когда вопреки законодательству пенсионные органы вообще не начисляли пенсии ВПЛ и лицам, которые не переводили пенсионные дела с временно оккупированной территории Украины.

«При таких обстоятельствах рассчитывать на выплату неначисленных сумм пенсии по этому порядку до момента решения вопроса о начислении задолженности и включении ее в списки пенсионных органов не стоит. В этой связи советуем уже сейчас проверить, учитываются ли соответствующие долги в территориальном органе ПФУ», — добавили правозащитники.

Они уточнили, что пенсионные долги, согласно принятому порядку, будут выплачивать получателям, которые включены в перечень ПФУ по состоянию на 1 января соответствующего года.

«Это означает, что если лицо будет внесено в такой список после начала календарного года, на выплату задолженности по пенсии оно может рассчитывать не раньше, чем в следующем году. То есть, если попасть в список после 1 января 2022 года, пенсионные долги начнут выплачивать уже в 2023 году», — поясняет «Юридический советник для переселенцев».

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