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Кабмин утвердил порядок выплаты долгов пенсионерам-переселенцам

10 ноября 2021, 13:32

Кабмин утвердил порядок выплаты долгов пенсионерам-переселенцам

Кабинет министров утвердил порядок выплаты невыплаченных за прошлый период пенсий внутренне перемещенным лицам. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 10 ноября, передает «Интефакс-Украина».

В частности, порядок регламентирует выплаты пенсий, не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, внутренне перемещенным лицам и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории.

Также данный порядок призван урегулировать вопрос выплаты пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера из числа переселенцев и лиц, которые проживали на оккупированной территории и не были взяты на учет перемещенного лица на контролируемой территории.

На выполнение данного акта необходимы дополнительные расходы в государственном бюджете в размере 6,1 миллиарда гривен.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде учитываются 76,7 млрд грн невыплаченных пенсий за прошлые периоды пенсионерам-переселенцам, которые не стоят на учете на контролируемой территории. В случае обращения таких пенсионеров в Пенсионный фонд соответствующие расходы необходимо будет предусмотреть в бюджете Фонда в следующих периодах.

Проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты долгов пенсионерам-переселенцам был обнародован в мае 2021 года. 

По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.

В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.

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