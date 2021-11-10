За два года: В Минреинтеграции рассказали, как будут выплачивать долги по пенсиям переселенцам

Правительство начнет погашать пенсионные долги переселенцам с 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.



Она отметила, что пенсионные выплаты за прошедшие периоды переселенцам из временно оккупированных Крыма и Донбасса были приостановлены в 2018 году.



«Сегодня правительство приняло постановление, разблокирующее процесс погашения пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам за прошедшие периоды. Со следующего года правительство начнет постепенно выплачивать недополученные пенсии из расчета ежемесячно в размере прожиточного минимума. Надеемся полностью погасить задолженность за два года», — сообщила вице-премьер.



Она добавила, что на погашение пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам из государственного бюджета будет израсходовано более 11,2 млрд гривен, из которых 6,2 млрд гривен предусмотрено уже на 2022 год.

Кабинет министров на заседании 10 ноября утвердил порядок выплаты невыплаченных за прошлый период пенсий внутренне перемещенным лицам.



По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.



В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.