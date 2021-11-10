Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За два года: В Минреинтеграции рассказали, как будут выплачивать долги по пенсиям переселенцам

10 ноября 2021, 18:45

За два года: В Минреинтеграции рассказали, как будут выплачивать долги по пенсиям переселенцам

Правительство начнет погашать пенсионные долги переселенцам с 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

Она отметила, что пенсионные выплаты за прошедшие периоды переселенцам из временно оккупированных Крыма и Донбасса были приостановлены в 2018 году.

«Сегодня правительство приняло постановление, разблокирующее процесс погашения пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам за прошедшие периоды. Со следующего года правительство начнет постепенно выплачивать недополученные пенсии из расчета ежемесячно в размере прожиточного минимума. Надеемся полностью погасить задолженность за два года», — сообщила вице-премьер.

Она добавила, что на погашение пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам из государственного бюджета будет израсходовано более 11,2 млрд гривен, из которых 6,2 млрд гривен предусмотрено уже на 2022 год.

Кабинет министров на заседании 10 ноября утвердил порядок выплаты невыплаченных за прошлый период пенсий внутренне перемещенным лицам.

По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.

В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.

Читайте также:

Остатки по невыплаченным пенсиям жителей ОРДЛО составляют 5,32 миллиарда гривен — Минреинтеграции 

Еще по теме

Люди
Переселенцы ВПЛ Ирина Верещук
Прочее
Пенсии Задолженность

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:00
«ЛНР» снова уходит от жесткого карантина
11:25
Коронавирус на неподконтрольной Донетчине: более тысячи заболевших, почти 100 человек умерли
10:24
В работе мобильного оператора «ДНР» произошел сбой
10:00
«ЛНР» отменила дистанционное обучение в школах и вузах с 15 ноября
09:05
«ЛНР» упростила пересечение КПВВ «Станица Луганская»
08:43
«ЛНР» сообщила о 189 заболевших и 38 умерших от ковида за сутки
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября
20:28
«ДНР» установила в Донецке памятник Дзержинскому
14:28
«ДНР» сообщила о следующей поставке вакцин от коронавируса
12:04
«ДНР» сообщила о почти 1400 новых случаях коронавируса и 85 умерших за сутки
11:12
В ОРДО на время отключат мобильный интернет
08:44
«ЛНР»: За сутки от коронавируса умерли 33 человека
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 ноября
16:12
Машина врезалась в блокпост под Луганском. Два человека погибли
09:11
«ЛНР»: За сутки 109 человек заболели и 24 умерли от COVID-19
все новости
19:10
Действие карт Ощадбанка для пенсионеров из ОРДЛО продлят — участница ТКГ
18:45
За два года: В Минреинтеграции рассказали, как будут выплачивать долги по пенсиям переселенцам
18:22
«Возьмите к себе домой»: В СНБО ответили на предложение Германии разместить мигрантов в Украине
18:14
МИД отреагировал на слова Минска о «российском Крыме»
17:49
Украина усилит охрану границы с Беларусью, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов
17:40
Суд поместил экс-начальника донецкой тюрьмы «Изоляция» под стражу на два месяца
17:25
Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года
17:24
Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных
17:09
Данилов: Украина готовится к возможному «энергетическому терроризму» со стороны России
16:51
СНБО вводит санкции за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму
16:41
Ученые сделали прогнозы по коронавирусу в Украине
16:25
Поменять прописку онлайн в «Дії» смогут владельцы паспортов-книжечек
16:05
Кабмин объединит «Центрэнерго» с госшахтами для дальнейшей приватизации
15:55
Подтверждение квалификации жителей ОРДЛО в «большой» Украине. Что предлагают правозащитники
15:52
СНБО: На Украину надвигается новая волна дестабилизации, спровоцированной РФ
все новости
ВИДЕО
Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года
10 ноября, 17:25
Ахметов, мэр Донецка и экс-регионалы: Кто пришел проститься со Звягильским? ►
09 ноября, 20:15
Как Верещук собралась возвращать Донбасс? Дайджест НД ►
07 ноября, 22:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция