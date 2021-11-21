Луганская и Львовская области покинут «красную зону» карантина

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров просьбы о переводе из «красной» зоны карантина в «желтую» Луганской и Львовской областей. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер».



Министр ожидает, что в ближайшее время будет созвана государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит этот вопрос.



Вместе с тем Ляшко анонсировал внесение изменения в «карантинное» постановление правительства, которое будет предусматривать обязательность полного курса вакцинации (двух прививок) для посещения заведений и мероприятий в «желтой» зоне.



На вопрос, долго ли еще продеться ездить в пассажирском транспорте между регионами с COVID-сертификатом, министр ответил: «Да, надолго. Мы будем удерживать эту ситуацию, пока не будет спада заболеваемости коронавирусной болезни».



Также министр отметил, что правительство разрешит в городском транспорте занимать пассажирам не только сидячие места в связи с тем, что приближаются холода и долго ожидание на остановке может негативно отразиться на здоровье.

Луганская и Львовская области находятся в «красной» зоне эпидопасности с 30 октября.