Луганская и еще 6 областей переходят в «красную» зону карантина с 30 октября

С 30 октября на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей будет установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности из-за ситуации с COVID-19.
Такое решение приняла госкомиссия ТЭБ и ЧС, передает министр Кабинета министров Олег Немчинов.
«Красный» уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах.
В частности, запрещается:
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.
Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.