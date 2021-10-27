Луганская и еще 6 областей переходят в «красную» зону карантина с 30 октября

С 30 октября на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей будет установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности из-за ситуации с COVID-19.



Такое решение приняла госкомиссия ТЭБ и ЧС, передает министр Кабинета министров Олег Немчинов.



«Красный» уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах.

В частности, запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки изаказов навынос,

работа ТРЦ идругих развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов иначальных классов школ,

работа непродовольственных рынков имагазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий иматчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- ивидеосъемки.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.



Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.