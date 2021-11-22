На Донбассе за сутки - более 400 новых случаев COVID-19 и 2 смерти

За все время исследований коронавирусную инфекцию выявили у 147 920 человек. Из них 130 098 человек выздоровели, 4304 человека умерли.В Луганской области без учета оккупированной территории зафиксировано 37 новых случаев COVID-19. За все время исследований этот диагноз подтвержден в 55 583 случаях, из которых выздоровели 44 329 человек, 1882 — умерли.