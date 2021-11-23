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Депутат Рады подтвердил использование Javelin на Донбассе

23 ноября 2021, 09:35

Депутат Рады подтвердил использование Javelin на Донбассе

Украинские военнослужащие на Донбассе использовали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

«На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины использовали его при ведении боя», — написал Копытин в Facebook.

Депутат отметил, что пока не имеет права разглашать, где именно произошло использование Javelin и при каких обстоятельствах.

При этом Копытин подчеркнул, что украинские военные имеют право на защиту.

«У нас есть право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным — с использованием Javelin или Bayraktar, или другого оружия, находящегося на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство», — заявил нардеп.

Ранее о применении украинскими военными ПТРК Javelin на Донбассе написало американское издание Military Times, ссылаясь на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

США передали Украине первую партию ПТРК Javelin в рамках военной помощи в апреле 2018 года. Вторая партия систем Javelin была получена Украиной в июне 2020 года.

В начале сентября 2021 года Штаты объявили о новом пакете помощи Украине в объеме 60 миллионов долларов, который включает и системы Javelin.

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