Почти сотню смертей от COVID-19 зафиксировали на Донбассе за сутки

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки коронавирусная болезнь унесла 76 жизней, в Луганской области умер 21 пациент. Об этом сообщили местные облгосадминистрации.



За понедельник, 22 ноября, на Донетчине зафиксировано 929 новых случаев инфицирования, на Луганщине — 233.



С начала пандемии в Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали у 148 849 человек (130 915 пациентов выздоровели, 4380 — умерли). На Луганщине ковид подтвержден в 55 816 случаях (45 238 пациентов выздоровели, 1 903 — умерли).

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