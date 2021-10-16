Почти 13 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За пятницу, 15 октября, в Украине выявили 12 983 новых случая заражения коронавирусом, что на 644 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 5 874 пациента, а 277 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Вчера госпитализировали 2 859 человек с коронавирусом.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 623 882 человека. Из них выздоровели 2 322 456 пациента, а умерли 60 414 человек.



Несмотря на выходной день, в пятницу в Украине 148 438 людей вакцинировались от ковида. Первую дозу получили 79 580 человек, вторую — 68 858 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 7 873 769 человек, из них получили одну дозу — 7 873 767 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 6 433 791 человек. Всего проведено 14 307 558 прививок.

С 18 октября Донецка и еще три области переходят в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.