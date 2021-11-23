Украинская разведка узнала о масштабных учениях в ОРДЛО

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей проходя масштабные учения. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.



«Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.



Разведка подчеркнула, что 22 ноября в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений «силовых структур» и оккупационных администраций.



Утверждается, что контроль за проведение учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил России.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину.



По данным издания США опасаются, что Россия пойдет в атаку в начале следующего года. Американская разведка рассматривает сценарий с нападением РФ на Украину через Крым, общую границу и через Беларусь с использованием около 100 тысяч солдат.



Вместе с тем в публикации отмечается, что окончательное решение о проведении операции в Кремле еще не приняли.



В Кремле назвали публикацию американского агентства «вбросом».