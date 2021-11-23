На Донетчине будут судить секретаря «избиркома» на «референдуме ДНР»

В Донецкой области перед судом предстанет бывшая секретарь «избирательной комиссии» на незаконном референдуме сепаратистов, которые состоялся в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, подозреваемая активно участвовала в организации и проведении «референдума» на территории дружковского поселка Алексеево-Дружковка, который проходил в здании Дома культуры ПАО «Кондратовский огнеупорный завод».



Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Досудебное расследование завершено, дело передано в Дружковский городской суд.



Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.