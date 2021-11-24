Более 14 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 23 ноября, в Украине выявили 14 325 случаев заражения коронавирусом, что на 1 596 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 29 044 пациентов, умерли 595 человек. Вчера госпитализировали 4 077 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 367 461 человека. Из них выздоровел 2 825 641 пациент, а умерли 82 913 человек.



Кроме того, вчера вакцинировался 286 121 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 13 000 634 человека. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 000 632 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 10 225 182 человек. Всего проведено 23 225 814 прививок.