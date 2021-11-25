В Мариуполе вернули льготный проезд для пенсионеров-медиков, но с условиями

В Мариуполе медработникам пенсионного возраста вернули льготу по бесплатному проезду в городском транспорте, передает MRPL.CITY.



Правом льготного проезда они могут воспользоваться до 9:00. Для этого им необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса одной или двумя дозами, а также справку с места работы.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, в Мариуполе разрабатывается механизм выдачи медикам пенсионного возраста коммунальных учреждений проездных единого образца.



«По ним они смогут бесплатно ездить, но при обязательном предъявлении сертификата о вакцинации. Это будет удобно и для пассажиров, и для кондукторов, а также исключит возможность льготного проезда для людей, которые не являются медицинскими сотрудниками коммунальных учреждений здравоохранения города», — отметили в горсовете.

С 15 ноября в Мариуполе отменили бесплатный проезд для пенсионеров в городском транспорте.