Работают около 300 человек: На Донетчине показали строительство медгородка областной больницы

Строительство медгородка в Краматорске. Фото: ДонОГА

В Краматорске продолжается строительство областной многопрофильной больницы, работы идут согласно графику. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



Больница входит в программу «Большая стройка».



В данное время, по словам Кириленко, уже закончена установка свай, обустроено более половины ростверков. В четырех блоках из семи уже началось строительство стен, колонн и других вертикальных конструкций.



«Ежедневно на строительной площадке работает более 270 человек и 32-35 единиц специализированной техники. Строительство этого уникального для Украины медицинского городка идет по плану», — добавил глава ДонОГА.





Строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске началось 30 июля. Старт работам дал президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Донецкую область.



Планируется, что в этой больнице будут предоставляться многочисленные узкоспециализированные услуги, доступ к которым в Донецкой и Луганской областях сейчас ограничен, поскольку прежние ведущие больницы остались на неподконтрольных территориях.