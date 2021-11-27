Выплаты за вакцинацию от COVID-19: Мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники начали практиковать новую схему обмана, построенную на фейковых сообщениях о выплате за вакцинацию от COVID-19, передает «Дом».



Около недели назад клиентам «ПриватБанка» начали приходить сообщения о якобы одобренной сумме выплаты за вакцинацию. Но чтобы ее получить, нужно перейти по указанной ссылке и оставить личные данные.



«И самое опасное — это ввести данные платежной карточки и CVV-код для того, чтоб якобы получить деньги. Мы успели с одной стороны предупредить клиентов об этом, с другой стороны — принять все меры для того, чтоб все фишинговые сайты, мошеннические схемы не смогли работать», — сообщил пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга.



В киберполиции отмечают, что каждый месяц мошенники придумывают схемы, чтобы нажиться на доверчивых людях. Зачастую они звонят и представляются сотрудниками Национальной полиции или банка, чтобы получить личные данные. В Киевской области для этого создали целый колл-центр, ежемесячная прибыль которого составляла 1,5 млн грн. Его закрыла киберполиция Киевской области.



«Гражданам сообщали о блокировании карты и предлагали пройти верификацию, увеличить лимит на банковских карточках, открыть новый счет с определенным лимитом. Под такими поводами операторы выспрашивали конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды, номера, пин-коды. В дальнейшем деньги потерпевших перечислялись на подконтрольные счета, оформленные на третьих лиц. Затем полученные деньги переводили в криптовалюту», — рассказала старший инспектор по особым поручениям Департамента киберполиции Нацполиции Анна Селезнева.



Если вы получили сообщение о каких-то финансовых операциях, специалисты по безопасности советуют напрямую обращаться в службу поддержки банков, чтобы выяснить ситуацию.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса, смогут получить 1000 гривен. Деньги будут зачислять на виртуальные платежные карты через приложение «Дія».