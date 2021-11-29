СБУ заявила о расследовании подготовки госпереворота в Украине

СБУ объявила о расследовании подготовки гражданами Украины и России государственного переворота, о котором ранее говорил Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как отмечается в публикации, производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. В СБУ также добавили, что о ходе расследования сообщат позже.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов также назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.