Ахметов назвал ложью слова Зеленского об участии в госперевороте

Бизнесмен Ринат Ахметов опровергает свое участие в подготовке госпереворота в Украине. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном компанией SCM.



«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — сказал акционер SCM Ахметов.



Миллиардер заявил, что его позиция была и будет однозначной — «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».



«Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», — подчеркнул Ахметов.

Во время сегодняшнего пресс-марафона Зеленский заявил о наличии у него агентурной информации о том, что с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Он уточнил, что считает, что окружение Ахметова «втягивает его в эту войну».