Зеленский: У нас есть записи, на которых представители РФ обсуждают участие Ахметова в госперевороте в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что у в распоряжении украинской власти есть аудиозаписи, на которых представители России обсуждают привлечение олигарха Рината Ахметова к госперевороту в Украине.



По словам Зеленского, у власти есть информация, что госпереворот готовится на 1-2 декабря.



«У нас есть не только агентурная информация. У нас есть звуковая информация, на которой представители Украины, скажем так, обсуждают с представителями России, скажем так, участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и так далее», — сказал Зеленский во время пресс-марафона.



По словам Зеленского, это операция и Ахметова «втягивают в войну против государства Украина». Он уточнил, что считает, что окружение Ахметова «втягивает его в эту войну».



«Считаю, что он начал ее. Считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, которого избрал народ Украины», — подчеркнул глава государства.



Он пригласил Ахметова на Банковую «послушать ту информацию, которой можно поделиться» или «к соответсвующим органам».