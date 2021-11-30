Рада приняла к сведению отчет ВСК по «вагнеровцам»

Верховная Рада приняла к сведению отчет Временной следственной комиссии парламента, который касался расследования возможного срыва «спецоперации» по задержанию боевиков «Частной военной компании МАР», воевавших на Донбассе на стороне пророссийских группировок «Л-ДНР».



Соответсвующий проект постановления № 6324 поддержали 251 голосом на заседании во творник.

Результаты голосования по фракциям и группам

Теперь промежуточный отчет направят в Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины и Госбюро расследований для «рассмотрения в пределах компетенции и соответствующего реагирования».



Отчет ВСК был обнародован15 ноября. Комиссия отметила, что термина «спецоперация» не существует, есть «специальное (активное) мероприятие». Главное управление разведки Министерства обороны проводила это мероприятие в отношении боевиков с первой половины 2018 года до начала июля 2020 года.



Разведка от имени ЧВК «МАР» набирала боевиков якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане: провели около 2 тысяч «собеседований» с потенциальными участниками боевых действий и отобрали около 500 заинтересовавших разведку людей. Из них идентифицировали 396 человек. Эту информацию передали в Службу безопасности Украины в начале июля 2020 года. На одном из совещаний разведки и СБУ предложили переместить 33 человек (отобранных из 396) из России в страну, где их можно было бы официально задержать. В конце июня 2020 года и началось «специальное мероприятие». Боевиков должны были выманить из России под предлогом работы в Венесуэле.



ВСК не смогла точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение от отсрочке спецмероприятия. Комиссия заявляет, что не было никакого документального указания от должностных лиц. Парламентарии также не нашли подтверждения того, что президент Владимир Зеленский давал личные распоряжения руководству разведки Минобороны отсрочить «специальное мероприятие», а глава его Офиса Андрей Ермак вообще не имеет таких полномочий. Министр обороны может только дополнительно привлекать Вооруженные силы, а не откладывать операцию.



ВСК пришла к выводу, что в России и Беларуси могли знать об отдельных процессах спецмероприятия, поскольку один из 33 наемников в мае 2020 года обратился в ФСБ России и передал данные о контакте с «вербовщиками» ЧВК «МАР». Также комиссия не установила, координировались ли между собой спецслужбы России и Беларуси. Однако отмечается, что военных задержали белорусские спецслужбы, которые работали в усиленном режиме накануне президентских выборов.



ВСК не нашла подтверждения того, что произошла утечка информации с украинской стороны на каком-либо из этапов спецмероприятия. Кроме этого, по данным отчета, к мероприятию причастна только украинская разведка, а не британская, американская, израильская или турецкая.



ВСК считает, что украинские правоохранительные органы сделали все необходимое для экстрадиции боевиков из Беларуси, но подготовка документов для нее началась уже после их задержания в Минске — из-за чего было потеряно время. Комиссия заявила о своей «неудовлетворенности» работой правоохранителей.



ВСК также пришла к выводу, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать «спецоперацию», потому что на началась в конце июня 2020 года.

17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе. Из него ясно, что президент Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.



Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию участников ЧВК из-за того, что в самолете турецких авиалиний вместе с боевиками летели бы обычные граждане, которые могли бы пострадать.





