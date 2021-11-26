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«Эрдоган бы нам этого не простил» — Зеленский объяснил, почему не согласился на спецоперацию по «вагнеровцам»

26 ноября 2021, 13:03

«Эрдоган бы нам этого не простил» — Зеленский объяснил, почему не согласился на спецоперацию по «вагнеровцам»

Президент Владимир Зеленский заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию участников ЧВК «Вагнер» из-за того, что в самолете турецких авиалиний вместе с боевиками летели бы обычные граждане, которые могли бы пострадать в результате ее осуществления.

«У меня был один к нему (Василию Бурбе, тогдашнему начальнику украинской разведки, который предложил спецоперацию — ред.) вопрос: [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган должен знать? Он мне отвечает: "нет!". Так самолет вылетает из Минска и там будут обычные люди. Там будет больше 100 людей — граждан других государств. А если боевики захватят самолет, может быть такое? Он мне отвечает: "может!"», — передает Зеленский содержание беседы с Бурбой.

Поэтому, как сказал президент, спецоперацию решили не проводить. Кроме того, у него создалось ощущение, что Украину втягивают в «этот скандал», чтобы ухудшить отношения с другими странами, в частности, с Турцией.

«Я посчитал, что это не наша операция, она не продумана детально, я готов санкционировать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи и если не пострадают люди», — отметил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что глава его Офиса — Андрей Ермак — не имел полномочий давать согласие или отменять спецоперацию, а потому — этого не делал.

«Все мои распоряжения — письменные. Что мог принимать Ермак по поводу операции? Что? У него нет полномочий. А если он (Василий Бурба — ред.) его слушался, то как он мог его слушать? Нет таких полномочий у главы Фокса президента. Министр обороны и президент — все», — сказал Зеленский.

Также, по словам Зеленского, перед этим Василий Бурба якобы хотел дискредитировать его перед руководством США, предложив передать информацию Китаю и России о том, кто придумал «формулу коронавируса и формулу вакцины», намекая на Штаты.

17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе. Из него ясно, что президент Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.

Бывший глава ГУР МОУ Васили Бурба утверждает, что через главу Офиса президента Андрея Ермака получил указание от Зеленского перенести операцию на несколько дней.

Временная следственная комиссия парламента в своем отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой — неизвестно. Утечки информации с украинской стороны, согласно отчету ВСК, не было.

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