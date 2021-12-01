Как депутаты отреагировали на заявление Зеленского о прямых переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет урегулировать конфликт на Донбассе без прямых переговоров с Россией.



«Восемь лет подряд мы боимся сознаться самим себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Российской Федерацией... Давайте поставим в этом вопросе точку», – сказал Зеленский, обращаясь с ежегодным посланием с трибуны Верховной Рады.



Представители парламентских фракций и партий по-разному отреагировали на заявление президента.



В парламентской фракции «Голос» считают недопустимыми прямые переговоры Украины с РФ для окончания войны.



«Резануло достаточно сильно, но это недопустимо. Если это было политическое заявление, которое интерпретируется как прямые переговоры, то это очень плохо. Переговоры могут вестись только через международных партнеров», – сказал лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, с преступниками, «которые направляют на вас как минимум пистолет, а возможно и гаубицу, нет смысла вести переговоры».



Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде поддержала позицию президента Зеленского.



«Мы давно ждем прямых переговоров для того, чтобы завершить войну. Поэтому наша фракция абсолютно поддерживает тезис президента об этом», – сказал сопредседатель фракции Юрий Бойко.



Депутатская фракция «Европейская солидарность» не поддерживает позицию президента.



«Это ключевая реплика этого "послания", которая означает, что нам готовят капитуляцию. Прямые переговоры – это сценарий Кремля, это "зрада", это абсолютная капитуляция. Наша фракция совершенно не поддерживает возможности каких-либо прямых переговоров с Россией», – сказала сопредседательница фракции Ирина Геращенко.



В парламентской фракции «Слуга народа» поддерживают позицию президента.



«Получится-не получится – это очень сложный процесс... Можно же имитировать процесс, а можно заниматься процессом – Зеленский об этом сегодня заявил: если мы хотим не имитировать, а заниматься процессом, надо в лоб ставить вопрос России, садиться за стол переговоров. Если же они не садятся, а делают вид – опять будет идти война. Поэтому, мне кажется, это абсолютно правильная риторика», – сказал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



Он подчеркнул, что к выводу о необходимости проведения прямых переговоров между Украиной и Россией пришли «все члены переговорной группы в нормандском формате».



«Все понимают, что Россия – участник процесса со стороны так называемых террористических организаций, она их координирует, дает задания, финансирует. Поэтому мне кажется, это правильный шаг», – отметил Арахамия.



Народный депутат из фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко считает, что Украина не готова к прямым переговорам с РФ, а президент Владимир Зеленский не согласовал свое заявление с международными партнерами.



«Переговоры не готовы. Это не согласовано с международными партнерами… Нормандская четверка не работает, поскольку канцлер в Германии появится через неделю, то есть ни Германия, ни Франция не согласовывали это», – сказал Наливайченко.



Он также напомнил, что в ближайшее время президент США Джозеф Байден будет разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным.



«Я не знаю, зачем было делать такой несогласованный шаг в парламенте. Мы в парламенте и так понимаем, что для переговоров с Путиным надо, прежде всего, иметь новый нормандский формат; второе – четкую позицию США и Великобритании, с чем и как разговаривать с Россией. Я знаю – ни то, ни другое не готово. С глазу на глаз, о чем говорить, если ежедневно Россия продолжает наращивать оккупационный контингент, спецслужбы свои на оккупационных территориях, и продолжает убивать наших защитников и стрелять в них?» – сказал депутат.

Читайте также: В Кремле ответили на слова Зеленского о прямых переговорах по Донбассу