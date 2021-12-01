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В Кремле ответили на слова Зеленского о прямых переговорах по Донбассу

01 декабря 2021, 13:23

В Кремле ответили на слова Зеленского о прямых переговорах по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с РФ о завершении войны Донбассе, назвав этот конфликт «внутриукраинским».

«Война на Донбассе все-таки является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу конфликта. Это не так», — заявил Песков во время общения с журналистами.

По его словам, остановить войну на Донбассе можно «только путем переговоров украинцев с украинцами». «Это гражданская война, которая была спровоцирована событиями 2014 года. Россия не является ее стороной», — продолжает утверждать спикер Кремля.

Также Песков заявил, что Россия «делает все возможное, чтобы помочь Украине справиться с этой проблемой», работая в этом контексте в Нормандского формате.

«[Россия] сохраняет свою приверженность Нормандскому форманту и Минским договоренностям. И прежде всего ожидает выполнение Киевом всех взятых на себя обязательств», — резюмировал Песков.

Президент Владимир Зеленский во время послания к парламенту 1 декабря выступил за прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе.

Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.

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