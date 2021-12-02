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Блинкен: США призывают Россию к дипломатическому разрешению кризиса вокруг Украины

02 декабря 2021, 14:19

Блинкен: США призывают Россию к дипломатическому разрешению кризиса вокруг Украины

Лучший способ разрешить кризис вокруг Украины — это дипломатия, и если Россия будет продолжать конфронтацию, это будет иметь последствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме.

«Президент Байден заявлял президенту Путину, когда они несколько месяцев назад встречались в Женеве, что США нацелены на стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами, это в наших интересах и в интересах нашего народа и всего мира. Но мы четко дали понять в последние недели, что у нас глубокие расхождения относительно агрессивных планов России в отношении Украины, и это направляет нас ровно в противоположную сторону», — сказал Блинкен.

Он отметил, что «это не в чьих-либо интересах» и «вызывает беспокойство очень много у кого и в Европе».

«Думаю, Сергей (Лавров) за последние 24 часа здесь в Стокгольме слышал неоднократные выражения беспокойств по этому поводу. Лучший способ избежать кризиса — это дипломатия», — заявил госсекретарь США и добавил, что планирует обсудить это с российским коллегой.

Госсекретарь США также отметил готовность оказать поддержку для выполнения сторонами Минских договоренностей. 

«Если РФ готова выполнять свою часть Минских договоренностей, как и Украина, то мы это полностью поддержим для того, чтобы избежать нового кризиса в Украине. Но если Россия решит продолжить конфронтацию, то это будет иметь последствия», — подчеркнул Блинкен.

Сегодня в Стокгольме началась 28-я встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мероприятие пройдет 2-3 декабря. Помимо участия в заседании, министры проведут ряд двусторонних встреч.

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