Россия постоянно препятствует работе ОБСЕ — госсекретарь США

Россия систематически создает препятствия для работы ОБСЕ и нарушает ее основополагающие принципы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, передает «Интерфакс-Украина».



«Россия продолжает нарушать принципы, согласованные в свое время в Хельсинки. Она постоянно мешает работе этой организации», — сказал он.



По словам Блинкена, Россия «несет ответственность за то, что каждый день члены мониторинговой группы ОБСЕ сталкиваются с опасностью в Украине».



Также он обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму.

Сегодня в Стокгольме началась 28-я встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мероприятие пройдет 2-3 декабря. Помимо участия в заседании, министры проведут ряд двусторонних встреч.