В ТКГ рассказали, от чего зависит вступление в силу закона об «особом статусе» ОРДЛО

Правила вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» зависят от переговоров в Трехсторонней контактной группе и связаны со включением в него «Формулы Штайнмайера».



Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Андрей Костин.



Он отметил, что сегодняшнее продление действия закона еще на один год не меняет ситуацию. «Закон вступает в силу в соответствии с переходными положениями. Он не является действующим сейчас. Правила его вступления в силу находятся сейчас в переговорном процессе, они также связаны с включением в закон "Формулы Штайнмайера", которая предусматривает постепенное вступление в силу этого закона», — сказал Костин журналистам в кулуарах Рады.



Он отметил, что в этом году, «несмотря на нашу принципиальную позицию», в консультациях ТКГ не удалось завершить доработку этого закона, таким образом, чтобы «Формула Штайнмайера» работала.



«Для того чтобы она работала в тексте этого закона, нужно внести еще несколько изменений», — уточнил Костин.



«Несмотря на многочисленные предложения украинской делегации, к сожалению, пока что этот закон не может быть окончательно проработан в ТКГ. Поэтому мы продолжаем его в том виде, в котором он сейчас есть», — резюмировал нардеп.

Сегодня Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на один год — до 31 декабря 2022 года.



Закон был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие закона ежегодно продлевается.



Часто этот закон называют «об особом статусе Донбасса». Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то закон об «особом статусе» будет действовать на постоянной основе.