Рада продлила закон об «особом статусе» Донбасса еще на год

Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на один год — до 31 декабря 2022 года. За соответствующий законопроект № 6342 в целом было отдано 317 голосов.



«Мы должны принять это решение для того, чтобы переговорный процесс, который продолжается на уровне Трехсторонней контактной группы, на уровне Нормандского формата был продолжен. Мы понимаем, и это поддерживается всеми международными партнерами, что переговорно-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе является сейчас единственным эффективным», — заявил докладчик по законопроекту, депутат «Слуги народа» Андрей Костин, выступая с трибуны Рады перед голосованием.



Он отметил, что наличие этого закона является базой для продолжения переговорного процесса, а мир и территориальная целостность Украины были возобновлены.

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие закона ежегодно продлевается.



Часто этот закон называют «об особом статусе Донбасса». Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».