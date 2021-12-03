«ЛНР» планирует ввести смертную казнь – правозащитники

В отдельных районах Луганской области группировка «ЛНР» планирует ввести смертную казнь как высшую меру наказания. Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа», ссылаясь на собственные источники.



«На территории ОРДЛО сейчас проходит процесс синхронизации «законодательства «ЛНР» и «ДНР», но фактически «законодательство» «ЛНР» переписывается под «ДНР». На данный момент уже проведены встречи «Генеральных прокуратур» «ЛНР» и «ДНР», на которых достигнуты договоренности о введении в «ЛНР» смертной казни, как и «ДНР». Наши источники из числа адвокатов ОРДЛО подтверждают данную информацию», – написала представительница организации Вера Ястребова в Facebook.



Она отмечает, что синхронизация так называемого «законодательства» в ОРДЛО – это промежуточный процесс для объединения «ЛНР» и «ДНР».



«Другими словами Донецк поглощает Луганск», – написала Ястребова.



Пока официально на неподконтрольной территории Луганщины высшей мерой наказания считают пожизненное заключение.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории уже были вынесены «приговоры» с наказанием в виде смертной казни. Изначально «ДНР» пользовалась уголовно-процессуальным кодексом УССР от 28 декабря 1960 года. В этом кодексе указана смертная казнь через расстрел. Позднее эти советские «расстрельные» статьи были перемещены во вновь созданный «уголовный кодекс ДНР».



На данный момент неизвестно, вступили ли так называемые приговоры «ДНР» о смертных казнях в силу.