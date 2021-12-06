Байден поговорит с Зеленским перед саммитом с Путиным — СМИ

Президент США Джо Байден перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на источник в Белом доме.



Сообщается, что Байден поговорит с Зеленским и лидерами ключевых европейских союзников, чтобы «скоординировать свое послание».



По словам представителя Белого дома, Байден во вторник выйдет на видеозвонок с Путиным с «единством и сильной трансатлантической солидарностью на пути вперед».



Чиновник заявил, что Байден планирует в разговоре с Путиным выразить «глубокую озабоченность» США наращиванием Россией военной группировки возле границы с Украиной, а также «другие критические вопросы» такие, как «стратегическая стабильность, киберпространство и ядерная программа Ирана».



«Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять, что Соединенные Штаты готовы сделать, как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии», — сказал представитель Белого дома.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдет по видеосвязи в закрытом режиме. Тема Украины станет одной из центральных.