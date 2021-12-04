Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланированы на вторник, 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



По его словам, общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника, лидеры стран сами определят необходимое для разговора время.



«Вечер. Президенты сами определят», — ответил Песков на вопрос о времени и длительности переговоров.



Общение Байдена и Путина пройдет по видеосвязи.

На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена тема Украины станет одной из центральных, заявили в Белом доме.