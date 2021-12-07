Еще больше военной помощи Украине обещают в США после разговора Байдена и Путина

Администрация США полагает, что в ближайшие дни появится больше ясности по поводу намерений РФ в том, что касается Украины, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом передает «Инетрфакс-Украина».



«В ближайшие дни будет более понятно, какой выбор они сделали», – сказал он на брифинге, добавив, что в данном случае для США «важны поступки, а не слова».



США будут готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине, если она подвергнется нападению со стороны России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.



«Мы будем готовы оказывать больше военной помощи Украине, не считая той, которую оказываем и так», – сказал он на брифинге в Вашингтоне.



Кроме того, Салливан пояснил, что США были бы готовы разместить дополнительные силы на территории стран-союзниц на востоке Европы. По его словам, США призывают РФ в случае с Украиной выбрать путь деэскалации.

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Заместительница госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, в свою очередь, сообщила, что Вашингтон ожидает остановки «Северного потока-2» в случае, если Россия совершит вторжение в Украину.



«Я думаю, что если президент Путин вторгнется в Украину, то мы ожидаем, что газопровод будет остановлен», – сказала Нуланд, выступая на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.