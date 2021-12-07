У Путина рассказали свою версию переговоров с Байденом

В Кремле сообщают, что тема Украины стала преобладающей во время разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В пресс-службе повторили российский нарратив о том, что конфликт на Донбассе и оккупация Крыма это «внутриукраинский кризис».



Кроме этого в пресс-службе Кремля напомнили о том, что в выполнении Минских договоренностей нет прогресса.



«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», – говорится в сообщении.



Слова Джозефа Байдена об угрозе Украины со стороны России в Кремле также прокомментировали, упомянув при этом НАТО.



«Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», – сообщили в Кремле.



Президент США Джозеф Байден в ходе разговора во вторник по видеосвязи предупредил президента РФ Владимира Путина о том, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры.