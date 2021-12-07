После разговора с Путиным Байден поговорит с Зеленским, уже известна дата

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во вторник заявил, что американский лидер Джозеф Байден в четверг, 9 декабря, проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.



Салливан также сообщил, что Байден проинформировал лидеров Франции, ФРГ, Италии и Великобритании о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.



«После звонка он поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии, Великобритании, чтобы сообщить им о ходе разговора», – сказал Салливан.



Он отметил, что в настоящее время администрация США также информирует о результатах переговоров посольства и постпредства стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.