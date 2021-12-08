Госдеп США пригрозил России финансовой изоляцией в случае вторжения в Украину

Госдепартамент США совместно с союзниками в Европе рассматривает весь спектр ответов на случай, если Россия вторгнется в Украину. Один из вариантов санкций предусматривает изоляцию РФ от мировой финансовой системы.



Об этом сообщила заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях комитета Сената США по международным отношениям.



«Мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли», — заявила Нуланд.



Она отметила, что накануне во время закрытой части выступления представила в деталях и дипломатические варианты ответа на агрессию России. Нуланд не стала перечислять их в ходе открытого заседания. «Я бы сказала, что рассматриваются все варианты», — отметила она.



Заместительница госсекретаря США также заявила, что Россия может начать «решительные действия» против Украины в начале 2022 года.



«Выделенные на это силы, если они будут мобилизованы полностью, будут в два раза больше тех, что мы видели минувшей весной, и будут включая около 100 батальонных тактических групп или практически все готовые сухопутные войска к западу от Урала», — сказала Нуланд.



Она уточнила, что сейчас у границ Украины сконцентрированы около 100 тысяч российских военнослужащих. В связи с наращиванием российских сил, по словам Нуланд, украинцам приходится думать о своей безопасности иначе.



«Часть оборонительных летальных средств, которые США предоставляли Украине на протяжении нескольких лет, была у них в контейнерах. Думаю, сейчас мы увидим, как они будут доставать их и глубоко задумываться о собственной гражданской обороне», — заявила заместительница госсекретаря США.



Также в ходе слушаний Нуланд сообщила, что Вашингтон ожидает остановки газопровода «Северный поток — 2» в случае, если Россия нападет на Украину.

Заседание комитета проходило после окончания переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден предупредил Путина, что в случае военной эскалации в ситуации с Украиной США и их союзники примут «серьезные экономические и другие меры».