Глава МИД Украины допустил компромиссы с Россией, но не в вопросе НАТО

Украина готова пойти на уступки России, но только на условиях взаимности и в непринципиальных для Киева вопросах. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью SkyNews.



«Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция. Требования должны быть рациональными и законными», — сказал Кулеба.



По словам главы МИД, выдвигаемые Россией условия должны быть законными и рациональными, тогда как Москва требует отказаться от проведения самостоятельной внешней политики, что не является законным. «Красная линия России — это граница России. Эту границу никто не вправе пересекать, и мы с этим полностью согласны», — отметил Кулеба.



Так министр прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о том, что «красной линией» для России является вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории ударных комплексов.