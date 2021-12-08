Путин не дал прямого ответа, планирует ли Россия напасть на Украину

Президент России Владимир Путин не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли Россия напасть на Украину.



Соответствующий вопрос журналиста Путин назвал провокационным. Он добавил, что «Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность».



«Как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе, и мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена», — подчеркнул президент РФ на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.



По словам Путина, Россию не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, «потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия».



"Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на етот раз будут услышены. Хотя до сих пор в течение предыдущих десятилейтий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили етого не делать, но, тем не менее, инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам", - подчеркнул президент РФ.



Он добавил, что для России «было бы преступным бездействием безвольно наблюдать за происходящим вокруг возможного вступления Украины».



Каждая страна имеет право выбирать наиболее премлемый способ обеспечения своей безопасности, но не за счет безопасности других, подчеркнул Путин, говоря о желании Украины вступить в НАТО.



Он отметил, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом было согласовано проработать этот вопрос. По словам Путина, Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли 7 декабря по видеосвязи. Байден предупредил Путина, что в случае военной эскалации в ситуации с Украиной США и их союзники примут «серьезные экономические и другие меры».